Друга Врадіївка: на Херсонщині поліцейським влаштували "бунт" після резонансного вбивства. Відео протестів

У місті Каховка Херсонської області місцеві жителі влаштували акцію протесту під будівлею поліції, вимагаючи провести неупереджене розслідування резонансного вбивства 26-річного чоловіка.

Як повідомив на сторінці у Facebook блогер Антон Ходза, 1 січня житель Каховки приїхав до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною. У нього, ймовірно, вистрілив нинішній співмешканець жінки, колишній співробітник правоохоронних органів.

"Нашпигований свинцем. Більше 15 пострілів. Не факт, що стріляв він один. У той час у будинку були його друзі, зокрема чинний співробітник поліції. Він зараз проходить просто як свідок. 3 січня постраждалий чоловік від отриманих поранень помер у реанімації", – написав Ходза.

"Ну а далі все як ми звикли: відео з камер спостереження зникло, сліди крові на вулиці зникли, та й взагалі це самооборона була", – додав він, назвавши ситуацію "новою Врадіївкою".

Протест у Каховці Мост

Місцевий портал "Мост" повідомив, що під час мітингу люди запалили смолоскипи, кидали піротехнічні вироби і фарбу в напрямку райвідділу, а потім зібрали під будівлею шини і підпалили їх (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протест у Каховці Мост

Зустріч переговорної групи від активістів із керівництвом поліції каховчан не заспокоїла. Поліція стверджує, що вбивця був один і зброя також використовувалося одна, хоча жителі вважають, що їх могло бути троє.

"Реаніматолог вийшов і сказав, що там залізні кулі з автомата. І взагалі сказав, що там було три види, три різних зброї", – повідомила мати загиблого Олена Чебукіна.

Свідка змусили пройти поліграф. Перевірка показала, що поліцейський-очевидець НП у стрільбі не брав участі.

Протест у Каховці Мост

Як писав OBOZREVATEL, у смт Врадіївка Миколаївської області у 2013 році двоє міліціонерів жорстоко побили, зґвалтували і намагалися вбити місцеву жительку Ірину Крашкову.

Коли справу спробували зам'яти, жителі селища влаштували штурм міліцейського відділку, а після пішою ходою, яка отримала назву "Врадіївський марш", вирушили у Київ — вимагати звільнення тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Пізніше протест підтримали у багатьох містах України.

У результаті суд засудив обвинувачених у "Врадіївській справі" до 15 років позбавлення волі.

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