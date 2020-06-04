Поліцейські Кагарлицького відділу поліції, яких підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки, були немісцевими і весь час трималися осторонь від колективу.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав адвокат Євген Мельниченко. За його словами, зараз у відділенні залишилися працювати ті, хто був у ту ніч у відпустці. Так, йому вдалося поспілкуватися з поліцейським, який відпрацював у цій ділянці 19 років, а 23-24 травня був у відпустці.

Правоохоронець розповів, що підозрювані були постійно осторонь від решти співробітників, "варилися самі собі окремо".

"Відділення поліції в Кагарлику перетворилося на місце заслання для сумнівних поліцейських, якими "розбавляли" місцевих. Каже, що ніколи б не зробив такого і в шоці від скоєного "колегами", – передає слова поліцейського Шевченко.

У Кагарлику розповіли, що підозрювані копи були немісцеві Facebook Євгена Шевченка

Зараз решта працівників чекають переатестації, а поки в невеликій кількості вони чергують і виїжджають на виклики.

"Видно в очах розгубленість, занепокоєння, ніхто не вірить, що є нормальні люди в поліції. Ось і чергує сьогодні вночі в Кагарлику звичайна людина, яка не зробить нічого подібного, що зробили ті двоє. У будь-якому випадку я йому якось повірив", – зазначив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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