Поліцейські Кагарлицького відділу поліції, яких підозрюють у зґвалтуванні 26-річної жінки, були немісцевими і весь час трималися осторонь від колективу.
Про це на своїй Facebook-сторінці написав адвокат Євген Мельниченко. За його словами, зараз у відділенні залишилися працювати ті, хто був у ту ніч у відпустці. Так, йому вдалося поспілкуватися з поліцейським, який відпрацював у цій ділянці 19 років, а 23-24 травня був у відпустці.
Правоохоронець розповів, що підозрювані були постійно осторонь від решти співробітників, "варилися самі собі окремо".
"Відділення поліції в Кагарлику перетворилося на місце заслання для сумнівних поліцейських, якими "розбавляли" місцевих. Каже, що ніколи б не зробив такого і в шоці від скоєного "колегами", – передає слова поліцейського Шевченко.
У Кагарлику розповіли, що підозрювані копи були немісцеві
Facebook Євгена Шевченка
Зараз решта працівників чекають переатестації, а поки в невеликій кількості вони чергують і виїжджають на виклики.
"Видно в очах розгубленість, занепокоєння, ніхто не вірить, що є нормальні люди в поліції. Ось і чергує сьогодні вночі в Кагарлику звичайна людина, яка не зробить нічого подібного, що зробили ті двоє. У будь-якому випадку я йому якось повірив", – зазначив адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у згвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було відсторонено.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в згвалтуванні за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
Підозрюваних копів заарештували в Києві.
За результатами першого етапу службового розслідування були звільнені 10 співробітників місцевої поліції.
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