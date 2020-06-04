У Кагарлику після секс-скандалу повністю скоротили штат поліції

У Кагарлику, Київської області повністю скоротили штат місцевого районного відділення Національної поліції.

Про це повідомив заступник глави НПУ Максим Цуцкірідзе, передає "РБК-Україна".

"Чотири співробітники були звільнені, п'ять відсторонені і 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності ... Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", – сказав він.

Згвалтування в Кагарлику

Він додав, що Нацполіція оперативно відреагувала на тортури і згвалтування в Кагарлику. При цьому він вказав, що за статистикою в поліції фіксують на 10-15% менше катувань, ніж було в міліції.

Також глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що "в кожній поліції світу є тортури", але українські правоохоронці їх зараз не приховують і намагаються припиняти.

"Врадіївки намагалися приховати, ми не приховуємо нічого!" – зазначив він.

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