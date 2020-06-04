У Кагарлику після секс-скандалу повністю скоротили штат поліції

У Кагарлику, Київської області повністю скоротили штат місцевого районного відділення Національної поліції.
Про це повідомив заступник глави НПУ Максим Цуцкірідзе, передає "РБК-Україна".
"Чотири співробітники були звільнені, п'ять відсторонені і 10 притягнуто до дисциплінарної відповідальності ... Штат Кагарлицького відділу поліції скорочено повністю", – сказав він.
Згвалтування в Кагарлику
Він додав, що Нацполіція оперативно відреагувала на тортури і згвалтування в Кагарлику. При цьому він вказав, що за статистикою в поліції фіксують на 10-15% менше катувань, ніж було в міліції.
Також глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що "в кожній поліції світу є тортури", але українські правоохоронці їх зараз не приховують і намагаються припиняти.
"Врадіївки намагалися приховати, ми не приховуємо нічого!" – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітників Кагарлицького відділу поліції в Київській області підозрюють у згвалтуванні молодої жінки. Керівництво відділу було відсторонено.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
З'ясувалося, що підозрювані в згвалтуванні співробітники Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один з них вже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в згвалтуванні, можливо, уникли переатестацію під час реформи поліції.
У Києві заарештували поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколи Кузіва, підозрюваних у зґвалтуванні.
За результатами першого етапу службового розслідування були звільнені 10 співробітників.
Мати розповіла про муках постраждалої дівчини після пережитої ночі в поліцейському відділку.
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