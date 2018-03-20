У кабінеті Холодницького виявили прослушку

У кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького були знайдені прослуховуючі пристрої.

Про це "Обозревателю" повідомили власні джерела.

Як зазначається, "жучки" були закладені в акваріум.

Також встановлено, що підклав їх нібито працівник фірми, яка займається обслуговуванням акваріумів.

За словами наших співрозмовників, прослушка належить НАБУ.

У САП підтвердили інформацію про те, що в робочому кабінеті Холодницького були виявлені приховані засоби прослуховування.

"Засоби прослуховування були виявлені на зовнішній поверхні акваріума", - сказали в САП виданню Insider, додавши, що на даний момент ще не з'ясували, хто саме встановив прослушку.

За даними Censor.net, прослушка була встановлена співробітниками НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ і з санкції суду. Матеріали прослушки знаходяться у генерального прокурора Юрія Луценка.

Нагадаємо, раніше 20 березня ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницька через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".