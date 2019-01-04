У храмі були позиції Гіві і Мотороли: пропагандисти прокололися із сюжетом про УПЦ МП

Пропагандистський телеканал "Россия-24" випустив спецрепортаж з окупованої території Донецької області, який присвячений церквам УПЦ Московського патріархату на непідконтрольній Києву території.

Донський Свято-Іверський жіночий монастир, який показаний у сюжеті, повністю знищений війною і розташований впритул до Донецького аеропорту, де точилися криваві бої.

Розташування храму. На півночі — злітна смуга ДАП Крим.реалії

Між монастирем і злітною смугою аеропорту розташований цвинтар.

"Артилерійські снаряди, які прилетіли з того боку лінії зіткнення, тут навіть мертвим не дають спокою", — каже автор, вказуючи на поламані хрести. Сюжет сповнений відео палаючих будівель, дерев'яних зрубів у вогні, диму над кладовищем, а попереду видніється Донецький аеропорт.

Зруйнований храм

Зруйнований храм

Характерно, що терористи російських гібридних сил про це місце у 2014-15 роках розповідали як про свою позицію, пише "Крим.реаліі".

"Залишати святиню воїни Донбасу не мають наміру", — йдеться в одному з таких сюжетів у пропагандистів "Звезды".

У ньому бойовик каже, що "матінка добро дала, сказала — захищайте все, як можете".

В іншому репортажі окупант, названий членом угруповання "Спарта", каже, що вони займають позиції у храмі з листопада 2014 року, а раніше там розташовувалися угруповання Мотороли та Гіві. Він додає, що розмовляв з матінкою, яка "плаче, що все руйнують".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик висміяв пропагандистів Кремля за безглуздий фейк. Російські ЗМІ зганьбилися "новиною" про те, що український батюшка нібито розважався в компанії молодих дівчат, які виявилися його старшими дочками.

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