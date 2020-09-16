У Хмельницькому зіштовхнулися автобус та легковик, багато постраждалих. Фото

У Хмельницькому 15 вересня трапилася ДТП за участю рейсового автобуса та легкової автівки. В результаті їх зіткнення постраждало сім осіб.

Як повідомила пресслужба ДСНС, повідомлення про аварію в мікрорайоні Ружична надійшло до Оперативно-координаційного центру о 17:44.

"Негайно до місця події прибули рятувальники 1 Державного пожежно-рятувального загону. Бійці ДСНС на місці події відімкнули акумуляторні батареї автівок, аби запобігти загорянню, водночас надавши допомогу медикам у транспортуванні потерпілих до карет швидкої", – йдеться в повідомленні.

Рейсовий автобус-учасник ДТП. Пресслужба ДСНС

Усі постраждалі внаслідок інциденту були доправлені до лікувальних закладів обласного центру. З'ясуванням обставин та причин аварії зайнялися правоохоронці.

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