У Хмельницькому зіштовхнулися автобус та легковик, багато постраждалих. Фото

У Хмельницькому 15 вересня трапилася ДТП за участю рейсового автобуса та легкової автівки. В результаті їх зіткнення постраждало сім осіб.

Як повідомила пресслужба ДСНС, повідомлення про аварію в мікрорайоні Ружична надійшло до Оперативно-координаційного центру о 17:44.

"Негайно до місця події прибули рятувальники 1 Державного пожежно-рятувального загону. Бійці ДСНС на місці події відімкнули акумуляторні батареї автівок, аби запобігти загорянню, водночас надавши допомогу медикам у транспортуванні потерпілих до карет швидкої", – йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі внаслідок інциденту були доправлені до лікувальних закладів обласного центру. З'ясуванням обставин та причин аварії зайнялися правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 вересня на автодорозі поблизу села Іванків Бориспільського району Київщини трапилася масштабна аварія за участю чотирьох транспортних засобів.

Унаслідок зіткнення двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика 5 осіб загинули та 20 отримали травми.

Більшість постраждалих перебувала в маршрутці Київ – Кременчук. Люди поверталися з відпочинку, про що свідчать бирки аеропорту на їхніх речах.

А в ніч проти 15 вересня в Києві на Троєщині трапилася масштабна ДТП за участю вісьмох автомобілів. На щастя, в результаті ніхто не постраждав. Причиною аварії стали перегони двох водіїв.

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