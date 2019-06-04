У Хмельницькій області затримали чиновників за хабар у $400 тисяч

У Хмельницькій області за вимагання хабара в понад 400 тисяч доларів затримали співробітників Державної служби геології та надр України.
Про це в Facebook повідомив глава ГПУ Юрій Луценко.
"Після отримання відповідного звернення ГПУ разом з ГБР Хмельницької області та СБУ затримали на гарячому групу осіб з числа криміналу і працівників Держгеонадр, які вимагали з підприємців понад 400 тисяч доларів за припинення тиску на бізнес", – сказано в повідомленні.
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