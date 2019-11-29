У хід підуть Буки! ЗСУ підготували жорсткий удар на провокації Росії на Донбасі

Військовослужбовці ЗСУ заявили про намір збивати російські безпілотники у випадку, якщо ті будуть залітати з боку анексованого Росією Криму.

Стріляти вони збираються із зенітно-ракетних комплексів Бук-М1. Про це повідомив прессекретар командування повітряних сил України Юрій Ігнат, передає "Крим.Реалії".

"Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то достатньо стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо йдеться про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", то тоді вже застосовуються зенітні ракети", – сказав він.

ЗСУ збираються стріляти у відповідь на провокації Росії на Донбасі

За його словами, Бук-М1 часто застосовувався до вказаних безпілотних літальних апаратів, оскільки російські війська становили суттєву загрозу українським військовим на Донбасі.

"Були випадки, коли ворожі безпілотники збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24", – запевнив Ігнат.

Зазначається, що Бук-М1 добре зарекомендували себе під час бойових дій на Донбасі, особливо для знищення російських "Орлана" та "Форпоста". Крім цього, стверджують українські військові, безпілотники саме цих марок дислокуються на авіабазах в анексованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили секретні документи "ДНР". У них йдеться про склад військ противника і їхню дислокацію.

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