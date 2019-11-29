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30 листопада • оновлено в 10:58
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У хід підуть Буки! ЗСУ підготували жорсткий удар на провокації Росії на Донбасі

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Військовослужбовці ЗСУ заявили про намір збивати російські безпілотники у випадку, якщо ті будуть залітати з боку анексованого Росією Криму.

Стріляти вони збираються із зенітно-ракетних комплексів Бук-М1. Про це повідомив прессекретар командування повітряних сил України Юрій Ігнат, передає "Крим.Реалії".

"Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то достатньо стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо йдеться про серйозні БПЛА типу "Орлан" або "Форпост", то тоді вже застосовуються зенітні ракети", – сказав він.

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ЗСУ збираються стріляти у відповідь на провокації Росії на Донбасі

ЗСУ збираються стріляти у відповідь на провокації Росії на Донбасі

За його словами, Бук-М1 часто застосовувався до вказаних безпілотних літальних апаратів, оскільки російські війська становили суттєву загрозу українським військовим на Донбасі.

"Були випадки, коли ворожі безпілотники збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24", – запевнив Ігнат.

Зазначається, що Бук-М1 добре зарекомендували себе під час бойових дій на Донбасі, особливо для знищення російських "Орлана" та "Форпоста". Крім цього, стверджують українські військові, безпілотники саме цих марок дислокуються на авіабазах в анексованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили секретні документи "ДНР". У них йдеться про склад військ противника і їхню дислокацію.

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Автор
Марта Рок
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
В заголовке одно..по тексту другое..Что за дура нашкрябала эту статейку?!хотя здесь все такие писаки в шароварах.. А Буком уже свидомиты досбивались..Боинг то на их совести..как их друзья заокеанские не пытаются прикрыть..
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Уже ходили,,,2 сам,,,лета с людьми,,,у,,,р,,ды
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hunt andres
hunt andres
укроина - это серьезная опсность для Европы. Оне же дети. Ебнут по Копенгагену буком толлько так))))))
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