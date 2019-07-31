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У Херсоні знайшли труп немовля у сміттєвому баці: що відомо

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У середу, 31 липня, в Херсоні місцева жителька виявила труп немовля у сміттєвому баці біля під’їзду багатоповерхівки.

Про це написала пресслужба поліції Херсонської області. Повідомлення надійшло у "Єдиний центр 102" близько 12:04.

На місці події слідчо-оперативна група відділу попередньо встановила, що в сміттєвому баці в пакеті знаходився труп новонародженої дівчинки.

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Іграшка

ESP/Stolica-s.su

Причина смерті дитини буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

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За фактом відкрили кримінальне провадження за ст.117 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини".

Поліція почала проводити відпрацювання прилеглої території, поквартирний обхід з метою встановлення породіллі, а також можливих свідків та очевидців події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному 21-річна дівчина зарізала ножем немовля, якого народила місяцем раніше. Також у місті Устилуг Волинської області жінка-військовослужбовець народила вдома первістка, спакувала тіло в коробку і закопала на городі.

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Місце
Україна Херсон
Тег
дитина
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Это какому уррроду смешно? Некоторые семьи годами лечатся и ждут малыша или малышку. А тут мразь убивает богом данное дитё, а вам смешно! Урроды...
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
ПОМОЙКА
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
06оз-пмойка
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