У Херсоні знайшли труп немовля у сміттєвому баці: що відомо

У середу, 31 липня, в Херсоні місцева жителька виявила труп немовля у сміттєвому баці біля під’їзду багатоповерхівки.
Про це написала пресслужба поліції Херсонської області. Повідомлення надійшло у "Єдиний центр 102" близько 12:04.
На місці події слідчо-оперативна група відділу попередньо встановила, що в сміттєвому баці в пакеті знаходився труп новонародженої дівчинки.
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ESP/Stolica-s.su
Причина смерті дитини буде відома після проведення судово-медичної експертизи.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ст.117 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини".
Поліція почала проводити відпрацювання прилеглої території, поквартирний обхід з метою встановлення породіллі, а також можливих свідків та очевидців події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному 21-річна дівчина зарізала ножем немовля, якого народила місяцем раніше. Також у місті Устилуг Волинської області жінка-військовослужбовець народила вдома первістка, спакувала тіло в коробку і закопала на городі.
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