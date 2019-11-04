У Херсоні підлітки влаштували стрілянину на вулиці: є поранений

У Херсоні, на вулиці Вишневій (колишня Блюхера) 3 листопада підлітки влаштували "розбірки", які завершилися стріляниною.

Як повідомило видання "Типовий Херсон", у Дитячу обласну клінічну лікарню доправили 15-річного хлопця.

У підлітка були поранення у зоні правого передпліччя й правого стегна, причиною яких стали постріли із пневматичної зброї.

У Херсоні підлітки влаштували стрілянину на вулиці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Але батьки юнака впевнені, що їхнього сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, аби приховати сліди злочину.

У місті Прилуки на Чернігівщині 31 жовтня біля відділення поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Чаленка, з якою пов'язують дітей київських суддів.

Після загибелі хлопця керівника місцевої поліції усунули від посади.

Видання дізналося більше подробиць про ситуацію. З'ясувалося, що тільки після того, як історія набула розголосу, а місцеві жителі прийшли під відділення поліції вимагати розслідування, тіло Чаленка віддали для проведення додаткової експертизи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!