Головна Новини
4 листопада • оновлено в 15:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Херсоні підлітки влаштували стрілянину на вулиці: є поранений

4.1т Читати матеріал російською

У Херсоні, на вулиці Вишневій (колишня Блюхера) 3 листопада підлітки влаштували "розбірки", які завершилися стріляниною.

Як повідомило видання "Типовий Херсон", у Дитячу обласну клінічну лікарню доправили 15-річного хлопця.

У підлітка були поранення у зоні правого передпліччя й правого стегна, причиною яких стали постріли із пневматичної зброї.

У Херсоні підлітки влаштували стрілянину на вулиці

У Херсоні підлітки влаштували стрілянину на вулиці

Новини
З рота стирчала палиця: на Одещині діти заради забави забили насмерть безпритульного

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Але батьки юнака впевнені, що їхнього сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, аби приховати сліди злочину.

  • У місті Прилуки на Чернігівщині 31 жовтня біля відділення поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Чаленка, з якою пов'язують дітей київських суддів.

  • Після загибелі хлопця керівника місцевої поліції усунули від посади.

  • Видання дізналося більше подробиць про ситуацію. З'ясувалося, що тільки після того, як історія набула розголосу, а місцеві жителі прийшли під відділення поліції вимагати розслідування, тіло Чаленка віддали для проведення додаткової експертизи.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Херсон
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Окраинзgе мир...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Майданное поколение подрастает...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки