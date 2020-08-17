У Херсоні патрульні врятували "самогубцю" з дитиною на руках. Фото

У Херсоні дільничні поліцейські врятували 20-річну дівчину, котра намагалася накласти на себе руки. Вона спробувала повіситися на дереві, тримаючи в руках дитину.

Як інформують у відділі комунікації поліції Херсонської області, спершу їм надійшло повідомлення про дивну поведінку жінки з дівчинкою на березі річки в Корабельному районі міста. Зокрема, вона кричала, кидалася камінням і ображала маленьку.

Щоправда, після прибуття на місце події фахівці групи реагування на факти домашнього насильства ГУНП не побачили там ні заявниці, ні правопорушниці з дитиною.

Лише згодом у лісосмузі поліцейські виявили жінку, яка була повішана на гілці дерева та ще подавала ознаки життя. Водночас вона тримала на руках дитину.

У Херсоні дільничні поліцейські врятували дівчину, котра намагалася накласти на себе руки

"Дільничні кинулись рятувати дівчину та спільними зусиллями витягнули "самогубцю" із зашморгу. Поліцейські заспокоїли 3-річну дитину, подарувавши іграшки, поспілкувалися із правопорушницею та викликали швидку допомогу", – коментує події заступник начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонщини Ярослав Шанько.

Дитину "самогубці" направили до дитячої лікарні, з нею все добре

Зазначається, що 20-річна місцева мешканка була в стані наркотичного сп’яніння. За її словами, причиною такого рішення стали негаразди в сім’ї та небажання виховувати дитину.

"Самогубцю" госпіталізували до медустанови для надання допомоги. Дитину ж направили до дитячої лікарні, з нею все добре. Відомо також, що згодом дівчинку вилучили з родини та направили до Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Нині також надається правова кваліфікація події, дівчину буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

Дівчинку вилучили з родини, її маму буде притягнуто до адміністративної відповідальності

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові правоохоронці завадили спробі скоїти самогубство чоловіку на інвалідному візку. Під час урегулювання ситуації той чинив опір і навіть стріляв у бік патрульних, через що один із них отримав опік руки.