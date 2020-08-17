У Херсоні патрульні врятували "самогубцю" з дитиною на руках. Фото
У Херсоні дільничні поліцейські врятували 20-річну дівчину, котра намагалася накласти на себе руки. Вона спробувала повіситися на дереві, тримаючи в руках дитину.
Як інформують у відділі комунікації поліції Херсонської області, спершу їм надійшло повідомлення про дивну поведінку жінки з дівчинкою на березі річки в Корабельному районі міста. Зокрема, вона кричала, кидалася камінням і ображала маленьку.
Щоправда, після прибуття на місце події фахівці групи реагування на факти домашнього насильства ГУНП не побачили там ні заявниці, ні правопорушниці з дитиною.
Лише згодом у лісосмузі поліцейські виявили жінку, яка була повішана на гілці дерева та ще подавала ознаки життя. Водночас вона тримала на руках дитину.
"Дільничні кинулись рятувати дівчину та спільними зусиллями витягнули "самогубцю" із зашморгу. Поліцейські заспокоїли 3-річну дитину, подарувавши іграшки, поспілкувалися із правопорушницею та викликали швидку допомогу", – коментує події заступник начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонщини Ярослав Шанько.
Зазначається, що 20-річна місцева мешканка була в стані наркотичного сп’яніння. За її словами, причиною такого рішення стали негаразди в сім’ї та небажання виховувати дитину.
"Самогубцю" госпіталізували до медустанови для надання допомоги. Дитину ж направили до дитячої лікарні, з нею все добре. Відомо також, що згодом дівчинку вилучили з родини та направили до Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Нині також надається правова кваліфікація події, дівчину буде притягнуто до адміністративної відповідальності.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові правоохоронці завадили спробі скоїти самогубство чоловіку на інвалідному візку. Під час урегулювання ситуації той чинив опір і навіть стріляв у бік патрульних, через що один із них отримав опік руки.