У Херсоні обстріляли маршрутку. Фото

Кирило Лютий Розслідування 22:01, 5.09.2020 Оновлено: 22:04, 5.09.2020

У суботу, 5 вересня, в Херсоні невідомі обстріляли маршрутний автобус №6.

Про це в Facebook повідомив директор КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" Павло Ткаченко. В результаті НП ніхто не постраждав.

"Пошкоджене скло буде замінено, але головне питання, що було в голові того, хто стріляв? Чого хотіли цим домогтися?" – написав він, додавши, що ситуацію розслідують правоохоронці.

"Всі ми хочемо жити в місті європейського зразка і користуватися якісними послугами громадського транспорту. Але є персони, які прагнуть знівелювати будь-які зміни на краще", – обурився він.

У Херсоні обстріляли автобус.
Facebook Павла Ткаченко
У Херсоні обстріляли автобус.
Facebook Павла Ткаченко
У Херсоні обстріляли автобус.
Facebook Павла Ткаченко

Як писав OBOZREVATEL, раніше на трасі Київ – Одеса під час руху загорівся пасажирський автобус, в якому були люди.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Школи в Україні закриються в кінці вересня, а в листопаді буде, як в Італії, – інфекціоніст

Ретроградный Марс на подходе: что нужно успеть 6-8 сентября

Співробітники вишу батька Зеленського: він не винен, що син президент, чому він має страждати?

"Зрада на самому верху": як "вагнергейт" загнав владу України в цугцванг

ОПЗЖ стала на бік Офісу президента в спецоперації з "вагнерівцями" і заперечує її