У суботу, 5 вересня, в Херсоні невідомі обстріляли маршрутний автобус №6.

Про це в Facebook повідомив директор КП "Херсонський комунальний транспортний сервіс" Павло Ткаченко. В результаті НП ніхто не постраждав.

"Пошкоджене скло буде замінено, але головне питання, що було в голові того, хто стріляв? Чого хотіли цим домогтися?" – написав він, додавши, що ситуацію розслідують правоохоронці.

"Всі ми хочемо жити в місті європейського зразка і користуватися якісними послугами громадського транспорту. Але є персони, які прагнуть знівелювати будь-які зміни на краще", – обурився він.

У Херсоні обстріляли автобус. Facebook Павла Ткаченко

У Херсоні обстріляли автобус. Facebook Павла Ткаченко

У Херсоні обстріляли автобус. Facebook Павла Ткаченко

У Херсоні обстріляли маршрутку. Фото

Як писав OBOZREVATEL, раніше на трасі Київ – Одеса під час руху загорівся пасажирський автобус, в якому були люди.

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