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1 грудня • оновлено в 22:11
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У Херсоні хлопець по-звірячому побив екс-кохану: дівчина в реанімації. Фото

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У Херсоні хлопець побив свою колишню 17-річну дівчину, після чого вона потрапила в реанімацію.

Про це повідомляє портал "Типовий Херсон" з посиланням на повідомлення жительки міста Ганни Верещагіної в соціальних мережах. За її словами, побиття сталося в районі бавовняного комбінату (ХБК).

У Херсоні хлопець по-звірячому побив екс-кохану: дівчина в реанімації. Фото
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"У суботу в районі Кулика близько 18:00 біля школи хлопець побив дівчину 17 років, яка в даний момент знаходиться в реанімації, зараз її життю нічого не загрожує. Вона ледь не померла, завдяки медичній допомозі все обійшлося! Бережіть себе і своїх близьких! Є свідки, всі свідчення вже в поліції", – повідомила дівчина.

За її словами, постраждала провела тиждень в реанімації, у понеділок її переведуть в стаціонар. Також вона зазначила, що підозрюваний у побитті знаходиться у себе вдома, і не був затриманий правоохоронцями.

"І нічого йому не буде. Правосуддя немає у нас, на жаль. Дівчині сил і одужання... Не затримають, викличуть у відділ, дасть свідчення і відпустять! Це її колишній хлопець, вистежив і побив, ногами, палицею, є переломи. Заява в поліції, Дніпровський відділ", – резюмувала Верещагіна.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Дніпрі хлопець по-звірячому побив дівчину на вулиці ногами по голові.

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна Херсон
Теги
домашнє насильство насильство
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Чан Джеки
Чан Джеки
девушка непрощай.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
укромир
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
страной правит опг зели
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
и пидираст Кожедуб ruslan,
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