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/Розслідування

Марина Петік
Марина Петік
ЖурналістВсі статті автора

"Був релігійним": нові деталі моторошного самогубства дрилем у Херсоні

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Молодий чоловік, який перерізав собі горло за допомогою електродиска для різання дерева в Херсоні, був релігійним і відвідував протестантську церкву Свідків Єгови.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Нацполіції Херсонської області. Раніше з'явилася інформація, що нібито загиблий був втягнутий у якусь секту й вирішив відрізати собі голову електропилкою.

"Він дійсно був дуже релігійним, належав до Свідків Єгови. Але даних про те, що він ще ходив і в якусь секту, у нас немає", – повідомив заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції Херсонській області Віталій Байдер.

Поліція

Поліція

Також у прес-службі поліції області розповіли, що, за словами родичів загиблого, за характером чоловік завжди був дуже замкнутим, а останнім часом і взагалі став замкнутим.

Разом зі своєю матір'ю він працював на державному підприємстві. "Після роботи вони вдвох повернулися додому. На подвір'ї у них два будинки, в одному живуть батьки, в іншому – він. Чоловік пішов до себе. А вже через півгодини, коли мама зайшла до нього, він лежав у крові", – повідомили в прес-службі.

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У поліції припускають, що це було самогубство, хоча кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України (вбивство).

Також у поліції уточнюють, що чоловік використав не електропилку, а дриль із круглим металевим диском діаметром приблизно 10 см для різання дерева або металу.

Дриль із насадкою

Дриль із насадкою

"За словами рідних, у вільний час чоловік любив щось майструвати з дерева, вирізав, точив тощо. Тому під рукою у нього був такий дриль із різними насадками", – пояснили в прес-службі поліції області.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Запоріжжі у власній квартирі була вбита 26-річна жінка, а також знайшли повішеним її співмешканця. Дві доби з тілами батьків лежала дворічна дитина.

  • На Прикарпатті в місті Коломия Івано-Франківської області відомий меценат застрелив свою дружину, потім підпалив будинок і наклав на себе руки. Поліція в будинку виявила обріз, пістолет і патрони. Слідство розглядає дві версії – вбивство і самогубство.

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Автор
Марина ПетікМарина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
самогубствовбивствоубив дрилемХерсонХерсонська область
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
В даному трагічному випадку сумно також те, що поліцейський начальник вживає слово "секта", якого немає в Конституції і законах України! Можна по-різному ставитися до Свідків Єгови, але називати її сектою можуть тільки попи з РПЦ та афільованих до неї струтур. Насправді це - міжнародна християнська релігійна організація, яка налічує майже 9 мільонів (!!!) прихильників в усьому світі. От така це "секта"!)))
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Юрченко Валя
Юрченко Валя
Мoя благодарнoсть всем тeм, кто показал мнe этoт прeкрaсный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/w6xvha Пpостo прoйдя опpоc пoлyчилa пoчти пoлyгодoвую зapплату)) Пoльзуйтeсь, покa ещe есть вoзмoжность=)
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Очередной вытиран АТО?
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Tapasenko 0leg, путіраст, пнх!)))
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