"Був релігійним": нові деталі моторошного самогубства дрилем у Херсоні

Молодий чоловік, який перерізав собі горло за допомогою електродиска для різання дерева в Херсоні, був релігійним і відвідував протестантську церкву Свідків Єгови.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Нацполіції Херсонської області. Раніше з'явилася інформація, що нібито загиблий був втягнутий у якусь секту й вирішив відрізати собі голову електропилкою.

"Він дійсно був дуже релігійним, належав до Свідків Єгови. Але даних про те, що він ще ходив і в якусь секту, у нас немає", – повідомив заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції Херсонській області Віталій Байдер.

Поліція

Також у прес-службі поліції області розповіли, що, за словами родичів загиблого, за характером чоловік завжди був дуже замкнутим, а останнім часом і взагалі став замкнутим.

Разом зі своєю матір'ю він працював на державному підприємстві. "Після роботи вони вдвох повернулися додому. На подвір'ї у них два будинки, в одному живуть батьки, в іншому – він. Чоловік пішов до себе. А вже через півгодини, коли мама зайшла до нього, він лежав у крові", – повідомили в прес-службі.

У поліції припускають, що це було самогубство, хоча кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України (вбивство).

Також у поліції уточнюють, що чоловік використав не електропилку, а дриль із круглим металевим диском діаметром приблизно 10 см для різання дерева або металу.

Дриль із насадкою

"За словами рідних, у вільний час чоловік любив щось майструвати з дерева, вирізав, точив тощо. Тому під рукою у нього був такий дриль із різними насадками", – пояснили в прес-службі поліції області.

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