У Харкові знайшли труп чоловіка в мішку: всі деталі

У Харкові в одній із квартир знайшли труп власника помешкання, загорнутий у мішок.

Таку моторошну знахідку зокрема виявили в будинку в Основ'янському районі міста 16 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Головного управління Національної поліції в області.

Зазначається, що труп чоловіка 1967 року народження був загорнутий у мішок і обмотаний скотчем. Однак видимих ушкоджень на тілі покійного не виявили.

У Харкові в квартирі виявили тіло в мішку

Правоохоронці припускають, що труп пролежав у квартирі тривалий час. Водночас додають, що з помешкання покійника, за попередньою інформацією, нічого не зникло.

Нині тіло направлено на судово-медичну експертизу. Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 14 лютого в будинку за адресою Харківське шосе, 21/3 чоловік убив тещу і намагався заховати її тіло в мішку в підвалі.

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