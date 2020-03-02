У Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки з хрестиком "Врятуй і збережи". Фото 18+

У Харкові знайшли труп молодої жінки з перерізаним горлом у водяному колекторі, який розташований у Новобаварському районі міста.

Водночас на шиї жертви був металевий хрестик із написом "Врятуй і збережи. Про це повідомляє поліція Харківської області на сторінці у Facebook, зазначивши, що нині правоохоронці встановлюють особу загиблої (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Тіло громадянки з тілесними ушкодженнями було виявлено 1 березня у колекторній трубі біля річки Уди поблизу вулиці Станційної у Новобаварському районі", – йдеться в пості.

У Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки Telegram-канал "Треш Харків"

Зазначається, що під час огляду місця події неподалік від тіла знайдений светр сірого кольору.

У поліції також вказали прикмети жінки: на вигляд 20-35 років, худорлявої статури, зріст приблизно 155-165 см, волосся русяве, зачіска коротка, очі сіро-зелені, довжина стопи 21-22 см (розмір взуття 36).

У Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки Facebook/Поліція Харківської області

"Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про особу померлої, просимо повідомити до Новобаварського відділу поліції за телефонами: 370-21-25, 102 або іншим зручним для вас способом", – закликали правоохоронці.

Зауважимо, що у Telegram-каналі "Треш Харків" заявляють, нібито зловмисники обклали тіло дівчини газетами, облили бензином і спалили.

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У Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки Telegram-канал "Треш Харків"

У Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки Telegram-канал "Треш Харків"

У Харкові знайшли обгоріле тіло молодої жінки Telegram-канал "Треш Харків"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля входу в один із корпусів Національного транспортного університету 28 лютого виявили тіло людини. Загиблого знайшли на території місцевості Видубичі.

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