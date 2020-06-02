У Харкові "знайомі Зеленського" продавали посаду голови ОДА за мільйон: деталі, фото і відео афери

У Харкові силовики СБУ затримали двох чоловіків, котрі, прикриваючись "дружбою із президентом Зеленським", за 1 мільйон доларів намагалися продати посаду губернатора області.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків 1654", деталі також озвучив чинний глава Харківської ОДА Олексій Кучер (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що аферистами виявилися двоє дорослих мешканців Одеси: одному з них майже 50, іншому – 70 років. Хоча за іншими даними вони кияни.

У Харкові зловили аферистів, які продавали посаду губернатора за $1 млн Telegram-канал "Харків 1654"

"Всім розповідали, що особисто знайомі із Зеленським вже довгі роки і мають важелі впливу, регулярно проводять лжеспівбесіди на різні посади по країні", – йдеться у повідомленні.

У Харкові зловили аферистів, які продавали посаду губернатора за $1 млн Скриншот

Крім цього, наголошується, що для затримання проводилася ціла спецоперація, адже чоловіки виявилися шахраями зі стажем, "яких обіграти було практично неможливо".

Спіймали їх на гарячому, зокрема, у момент передачі авансу за посаду губернатора в розмірі $100 тис., і ще $50 тис. – за посаду начальника місцевої податкової.

У Харкові зловили аферистів, які продавали посаду губернатора за $1 млн kh.suspilne.media

За словами голови Харківської обласної адміністрації Олексія Кучера, спецоперація пройшла у ресторані "Ла Страда" в Харкові.

"Затримали двох киян безпосередньо після отримання ними першого траншу грошових коштів у сумі 150 тисяч доларів США за посади голови Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області", – зазначив він.

У Харкові зловили аферистів, які продавали посаду губернатора за $1 млн Скриншот

Чиновник підкреслив, що загальна вартість посади губернатора Харківщини була оцінена в 1 мільйон доларів. Нині тривають обшуки в Харківській, Київській та Одеській областях за адресами проживання, місць роботи та орендованих приміщень фігурантів справи.

У Харкові зловили аферистів, які продавали посаду губернатора за $1 млн Telegram-канал "Харків 1654"

t.me/kucherkh/467

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