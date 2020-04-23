У Харкові зловили "п'яного в м'ясо" священника за кермом

Марина Ліснічук Розслідування 07:51, 23.04.2020 Оновлено: 08:37, 23.04.2020

У Харкові 22 квітня п'яний священнослужитель на авто спробував сховатися від погоні поліцейських, але не зміг і в результаті був затриманий.

За порушення прав правоохоронці склали на нього відповідний адмінпротокол. Фото інциденту опубліковані на сторінці "Харків 1654" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні копи взяли буху святість на окружному мосту в сторону Золочева. Гналися за ним із Отакара", – йдеться в підписі до знімків.

У Харкові священник попався п'яним за кермом

За словами очевидців, священник був "п'яний у м'ясо", насилу стояв на ногах і навіть розмовляти не міг.

У Харкові священник попався п'яним за кермом

"Але найсмішніше в цій історії, що зовсім недавно всім районом збирали йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", – зіронізували автори допису.

У Харкові священник попався п'яним за кермом
Facebook/Харків 1654
У Харкові священник попався п'яним за кермом
Facebook/Харків 1654

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі п'яний водій влаштував смертельну ДТП, внаслідок якої загинула молода пара.

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