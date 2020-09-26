У Харкові зловили чоловіка, який підстрелив жінку в центрі міста

У суботу, 26 вересня, правоохоронці в Харкові затримали чоловіка, який днем раніше підстрелив у центрі міста жінку і її пограбував.

Як повідомили в ГУ Національної поліції в Харківській області, поліцейські райвідділу разом із працівниками Управління карного розшуку відпрацювали територію Шевченківського району та на вулиці 23 Серпня затримали чоловіка, схожого за описом на грабіжника. Ним виявився раніше не судимий 46-річний житель Харківського району (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Правозахисники перевірили Шевченківський район міста. ГУ Нацполіції в Харківській області

Був затриманий чоловік, схожий за описом на грабіжника. ГУ Нацполіції в Харківській області

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. ГУ Нацполіції в Харківській області

Речниця поліції уточнила, що чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 289 ("незаконне заволодіння транспортним засобом") і ч. 4 ст. 187 ("розбій") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня, в Харкові невідомий підстрелив жінку, забрав у неї гроші і викрав авто. Правоохоронці ввели в місті план "Сирена". Через деякий час машину знайшли неподалік, на вулиці Мінській.