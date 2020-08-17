У Харкові зловили банду псевдополіцейских: вони працювали на "кримінального авторитета". Фото та відео

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції затримали банду, яка видавала себе за поліцейських і скоювала злочини на території Харкова.

Їм інкримінують незаконне позбавлення волі людей, вимагання викупу за них і погрози позбавлення волі. Діяла група під керівництвом одного з кримінальних авторитетів, повідомляється на сайті Нацполіціі Харківської області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Поліція затримала банку псевдополіцейскіх

Зазначається, що причетними до злочинів виявилися п'ятеро жителів Харкова 25-28 років і 25-річний діючий співробітник однієї з правоохоронних структур.

За місцем проживання, в автомобілях і гаражах фігурантів було проведено обшуки, під час яких правоохоронці виявили та вилучили наркотики, оргтехніку та мобільні телефони.

У "кримінального авторитета" знайшли наркотики: героїн, марихуану, "шишки" і "гриби", а також холоднй і вогнепальну зброю та готівку в різній валюті.

Курирував затриманих "кримінальний авторитет"

Крім того, вдалося звільнити з полону чоловіка, якого незаконно утримували з метою експлуатації.

П'ятьом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст.189 (вимагання) КК. Готується підозра по ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини) і ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень) КК.

58-річному "авторитету" повідомили про підозру по ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК.

Серед затриманих виявився діючий правоохоронець

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі під домашній арешт відпустили підозрюваного лідера банди Магомеда Айдамирова, обвинуваченого у викраденнях людей і вимаганні грошей за їхнє звільнення.