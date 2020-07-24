У Харкові злочинці під виглядом СБУ тероризували бізнесменів

У Харкові злочинна банда під виглядом співробітників Служби безпеки України тероризувала бізнесменів.

У пресслужбі СБУ повідомили, що злочинці вимагали від підприємця 1,6 мільйона гривень і 40 тисяч євро. За попередніми даними слідства, гроші з комерсанта "вибивали" учасники міжрегіональної банди, яку організував харків'янин.

"Зазначені суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одного з фігурантів. У разі відмови зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. При цьому фігуранти діяли під виглядом нібито співробітників СБУ", – йдеться в повідомленні.

В рамках розпочатого кримінального провадження спецслужби провели в Харкові і Києві п'ять обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.

Слідчі дії

Зараз вирішується питання про повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. На даний момент тривають слідчо-оперативні дії.

СБУ провела обшук

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ викрила колишнього директора підприємства концерну "Укроборонпром", який завдав державі збитків майже 5 млн гривень.