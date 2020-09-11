У Харкові збиткове КП придбало iPhone за 25 тисяч: чиновники виправдалися

У Харкові КП "Міськелектротранссервіс", яке займається обслуговуванням наземного електротранспорту, придбало телефон однієї з останніх моделей від Apple – iPhone 11 256 Purple Dual Sim за понад 25 тисяч гривень.

Закупівлю гаджета провели через тендер на Prozorro, повідомили представники ГО "Харківський антикорупційний центр" у Facebook. За їхніми словами, комунальне підприємство є збитковим, зокрема, у першому півріччі 2020 року мало в "мінусі" 64,3 млн грн.

Водночас директор КП Владислав Васенко запевнив, що iPhone за ціною 25 860 грн вирішили купити для бухгалтера, а саме таку модель нібито вибрали тому, що інші зі схожими параметрами коштують не набагато дешевше.

"Знаєте, якось для головного бухгалтера, який постійно працює з банками, документами, онлайн, пересилає таблиці, це саме те, що потрібно. І підприємство з обігом, де тільки фонд заробітної плати приблизно 13 млн грн на місяць, напевно, може собі один раз купити якісний телефон головному бухгалтеру", – сказав він у коментарі "Суспільному".

КП "Міськелектротранссервіс" викрили у придбанні дорогого ґаджета. Facebook Харківський антикорупційний центр

Чиновник аргументував закупівлю iPhone тим, що в сьогоднішньому житті – "це як ручки й олівці". Крім того, за його словами, підприємство купує і значно дорожчу техніку.

"Думаєте, комунальне підприємство – це що? Дикі люди з лопатами й в тілогрійках? Це люди, які проєктують і будують системи, які живуть у сучасному світі. Ми ж купуємо не тому, що це остання модель, а тому що є ті параметри, які потрібні. Подивіться, які комп'ютери ми купуємо до центру управління світлофорним рухом. Ви очманієте! Вони коштують понад 100 тисяч гривень. І це тільки системний блок", – пояснив Васенко.

Щодо збитковості підприємства, як зазначали харківські антикорупціонери, директор КП заявив, що прибутковим воно і не може бути. За його словами, в КП немає дохідної частини як такої, а лише витрати.

"Ми утримуємо трамвайні шляхи, тому якщо у мене з'явиться прибуток, значить, у мене помилився головний бухгалтер", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" оголосила про проведення трьох тендерів на закупівлю побутової техніки на суму 870 тисяч гривень. Водночас відомо, що збитки відомства через карантин за підсумками першого кварталу сягнули 7 мільярдів гривень.