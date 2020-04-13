У Харкові "зажали" грошей на коронавірус: на парк дали вчетверо більше

У Харкові за останні три роки на медичні заклади, які нині не мають змоги повноцінно справлятися з напливом хворих на коронавірус, виділили трохи більш як 300 мільйонів гривень. Водночас на реконструкцію саду імені Шевченка в центрі міста передбачили вчетверо більше коштів.

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Про це пише "Слідство.Інфо", посилаючись на дані "Харківського антикорупційного центру" про аналіз закупівель ремонтних робіт у закладах охорони здоров’я міста впродовж 2017-2020 років.

За даними розслідувачів, загалом за цей період там підписали щонайменше 700 договорів. Однак із загальної суми, згідно з угодами, освоїли лише третину виділених коштів. Щоправда, і тут зазначається, що більшість із них укладали без аукціонів, тобто з наперед погодженими фірмами.

Так, найбільше – приблизно 32 мільйони – у Харкові виділили на міську дитячу лікарню №5. Там був запланований капітальний ремонт корпусів, покрівлі та підвальних приміщень. Видання підкреслює, що майже всі роботи в цьому медзакладі виконувала фірма "ХБК-Буденерго", яка фігурує у розслідуванні місцевої поліції. Слідчі з’ясували, що вона отримувала підряди за допомогою змови, регулярно надавала неправдиву інформацію тендерному комітету щодо наявності працівників. Також, на думку правоохоронців, фірма "завідомо завищувала вартість своїх послуг, оскільки частину коштів відмивала через фіктивні організації".

Крім цього, починаючи з листопада 2019-го харківські поліцейські розслідують розтрату бюджетних коштів під час ремонтних робіт у Харківській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Також розслідувачі пишуть, що підряди на ремонтні роботи в міській клінічній лікарні №13, яку очолює депутатка Харківської міськради Алла Бобейко, отримувала, зокрема, фірма “Ретос”, власником якої є помічник Бобейко. Сторони уклали декілька десятків договорів на суму понад 2,5 мільйона гривень.

Парк Шевченка в Харкові objectiv.tv

Водночас зазначається, що з 2017 року КП "Харківзеленбуд" замовило робіт у саду імені Шевченка, що в центрі міста, на загальну суму до 1,2 мільярда гривень. За даними видання, більшість із цих коштів за результатами торгів дісталася одному підряднику – "Інжиніринговій компанії Планета Буд".

"Ця фірма існує приблизно чотири роки й упродовж цього часу отримувала замовлення здебільшого на реконструкцію саду імені Шевченка. "Планета Буд" фігурує й у декількох кримінальних провадженнях, де йдеться про заволодіння бюджетними грошима, а також зловживання службовим становищем посадовцями комунального підприємства, яке проводило закупівлі", – констатують розслідувачі.

Так виявилося, що медичні заклади, які нині мали б боротися із поширенням коронавірусу в Україні, не забезпечені належним обладнанням і засобами індивідуального захисту, щоб якісно надавати допомогу. У зв’язку з цим медики й самі опиняються під загрозою заразитися COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лікарнях України катастрофічно не вистачає персоналу, який доглядає за хворими на коронавірус COVID-19.