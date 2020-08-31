У Харкові затримали банду вимагачів, які погрожували вбити дитину

У Харкові правоохоронці затримали банду зловмисників, які вимагали в місцевого жителя $100 тисяч, погрожуючи вбити його дитину.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції в понеділок, 31 серпня. До правоохоронців по допомогу звернувся харків'янин.

Він розповів, що протягом тривалого часу йому надходять телефонні дзвінки з погрозами. Невідомі, погрожуючи фізичною розправою йому та членам його сім'ї, вимагали $100 тисяч.

"Деякий час чоловік не звертав уваги на погрози, поки йому не нагадали про деталі минулорічного розбійного нападу на нього. У разі несплати коштів погрожували вбити малолітню дитину потерпілого", – сказано в повідомленні.

Як уточнив у Facebook прессекретар СБУ в Харківській області Владислав Абдула, потерпілий займається професійною медичною практикою у сфері пластичної хірургії. Інформацію про матеріальний стан лікаря, склад його сім'ї і адресу проживання вимагачі дізналися від знайомого "жертви", який також планував нажитися на цьому злочині.

Під час досудового розслідування оперативники і слідчі встановили особи зловмисників. Ними виявилися чотири жителі Харкова віком від 27 до 48 років. Злочинну діяльність організував 29-річний чоловік, який у "помічники" також взяв свою співмешканку.

У суботу, 29 серпня, поліцейські за підтримки спецназу затримали організатора та його співмешканку відразу після отримання ними частини коштів – $35 тисяч.

За місцем проживання затримали ще двох учасників угруповання. Їм повідомили про підозру за статтею про вимагання (ч.4 ст.189 КК України).

Під час слідства перевірять причетність підозрюваних до скоєння розбійного нападу на потерпілого.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У Харкові затримали групу вимагачів Пресслужба Нацполіції

Зловмисники вимагали в харків'янина $100 тисяч Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці затримали організатора та його співмешканку відразу після отримання ними частини коштів. Facebook Владислава Абдула

Жертвою вимагачів став пластичний хірург Facebook Владислава Абдула

Про матеріальний стан лікаря зловмисники дізналися від його знайомого. Facebook Владислава Абдула

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі Нацполіції викрили злочинну організацію здирників, які викрадали людей в Україні й вимагали від них повернення неіснуючих боргів.