У Харкові застрелили бізнесмена: фото з місця злочину

У Харкові в ніч на 29 липня застрелили підприємця.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, місцевого жителя 1977 року народження Шкандибу, о 00:30 убили пострілами з поки невстановленої зброї.

Чоловік займався роздрібною торгівлею промисловими товарами. Обставини злочину встановлюються.

У той же час, як повідомляє місцеве видання "Місто Х", злочин трапився на вулиці Молочній біля будинку №20. За словами свідків, на молоду людину напав чоловік, одягнений у все чорне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня стало відомо, що в Харкові зґвалтували дівчинку.

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