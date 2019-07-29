У Харкові застрелили бізнесмена: фото з місця злочину

У Харкові в ніч на 29 липня застрелили підприємця.
Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, місцевого жителя 1977 року народження Шкандибу, о 00:30 убили пострілами з поки невстановленої зброї.
Чоловік займався роздрібною торгівлею промисловими товарами. Обставини злочину встановлюються.
У той же час, як повідомляє місцеве видання "Місто Х", злочин трапився на вулиці Молочній біля будинку №20. За словами свідків, на молоду людину напав чоловік, одягнений у все чорне.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня стало відомо, що в Харкові зґвалтували дівчинку.
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