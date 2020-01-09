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9 січня • оновлено в 10:14
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/ Розслідування

У Харкові в'язні колонії готували бунт: введений режим НП

1.2т
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Ув'язнені Олексіївської виправної колонії № 25, Харків готували бунт.

У зв'язку з чим у в'язниці ввели режим особливих умов, повідомляє пресслужба Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України.

"Група засуджених найближчим часом планували здійснити заходи, спрямовані на вчинення групових протиправних дій з боку засуджених, дестабілізації оперативної обстановки в зазначеному закладі, в тому числі за допомогою криміналітету на волі, а також окремих пов'язаних з криміналітетом так званих громадських і правозахисних організацій", – йдеться в повідомленні.

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Також в колонії провели обшук, в ході якого вилучили ряд заборонених предметів, серед яких три мобільні телефони.

Під час обшуку деякі ув'язнені чинили фізичний опір, тому їх тимчасово закували в наручники. Після їх оглянули лікарі, стан здоров'я – задовільний.

На час особливого режиму в колонії посилили охорону і нагляд за засудженими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфської дорозі стався бунт ув'язнених.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Харків
Тег
тюрма
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фил филька
фил филька
дайте шарию построить нормальные тюрьмы)
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