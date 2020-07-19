У Харкові влаштували стрілянину: двоє чоловіків отримали серйозні поранення

У Основ'янському районі Харкова в результаті стрілянини отримали поранення грудної клітини двоє чоловіків 27 і 27 років.

Як сказано в повідомленні обласного Головного управління Національної поліції, постраждалих доставили в лікарню. Інцидент стався в провулку Костюринський.

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 7 років позбавлення волі", – відзначили в поліції.

Слідчо-оперативні дії тривають.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Бердянську п'яний колишній учасник АТО стріляв у бік дітей, які грали у дворі, з травматичного пістолета. При затриманні у нього виявили цілий арсенал зброї.