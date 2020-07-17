У Харкові торгували паспортами України: СБУ викрила угруповання

У Харкові викрили злочинну групу, члени якої виготовляли та продавали підроблені українські паспорти й офіційні документи представництв іноземних держав.

Протиправну діяльність жителів Харкова припинили контррозвідники Служби безпеки України, повідомляється на сайті відомства.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів було вилучено підроблені паспорти, печатки українських держустанов і представництв інших країн, обладнання для виготовлення фальшивих документів.

Вилучені печатки. ssu.gov.ua

Вирішується питання про повідомлення учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 та ст. 358 КК. Тривають слідчо-оперативні дії.

Вилучені печатки. ssu.gov.ua

Фальшиві паспорти громадян України. ssu.gov.ua

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