У Харкові відбулися масові зіткнення з вибухами і пострілами

У четвер, 27 лютого, в Харкові біля ТЦ "Барабашово" відбулися масові зіткнення.

На опублікованих відео в мережі показані люди в балаклавах і група в жилетках ініціативної групи підприємців "Барабашово".

Також на місці події чутні звуки, схожі на вибухи або постріли. Крім того, невідомі особи підпалили вхідні арку на "Барабашово"

Голова Харкова Геннадій Кернес прибув на ринок "Барабашово". Мера міста зустріли криками "Ганьба" і "Сучий пес".

При спілкуванні з мітингувальниками Кернес повідомив, що сьогодні повинні були демонтувати арку на в'їзді в ринку, оскільки на неї, за його словами, "немає жодного документа".

Кернес на місці віддав вказівку комунальникам: "Беріть кран і знімайте". За його словами, підприємці будуть працювати також, як і працювали, підприємці отримають нові торгові місця.

Раніше в пресслужбі мерії заявили, що співробітники КП приїхали до ринку для того, щоб виконати рішення виконкому від 29 січня. Згідно з документом, рекламна конструкція є незаконною.

В результаті між комунальниками та противниками будівництва дороги через територію ТЦ відбулися зіткнення, в ході яких постраждали три людини. За попередніми даними, один з потерпілих зараз лежить на зупинці.

При цьому директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта додав, що три особи отримали легкі травми і відмовилися від госпіталізації. Ще двох з опіками рук і ніг медики доставили в опіковий центр.

За словами прессекретарки поліції Харківської області Ангеліни Дискої, перекритий під'їзд до ринку з боку Ювілейного проспекту.

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