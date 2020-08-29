У Харкові вантажівка влаштувала масштабну ДТП з постраждалими. Фото і відео

Кирило Лютий Розслідування 20:47, 29.08.2020

У суботу, 29 серпня, на вулиці Жилярді в Харкові сталася велика ДТП з вантажівкою.

Як передає Telegram-канал "Харків 1654", вантажівка, у якої відмовили гальма, "знесла" три легковики та автобус (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На кадрах видно, як вантажівка врізаласяавтомобіль, який стоїть перед нею, а потім вже вони зачепили інші транспортні засоби.

В результаті аварії кілька людей отримали пошкодження, їх забрала швидка допомога. Однак точну кількість постраждалих поки не уточнили.

У Харкові вантажівка влаштувала ДТП
Telegram-канал "Харків 1654"
У вантажівки відмовили гальма
Telegram-канал "Харків 1654"
В аварії постраждали люди, але точна кількість поки невідома
Telegram-канал "Харків 1654"
Вантажівка зачепила кілька легкових авто і автобус
Telegram-канал "Харків 1654"

Як писав OBOZREVATEL, в Полтавській області 22 серпня відбулися відразу дві аварії. У першій зіткнення вантажівки і легкового авто, загинули діти 3 і 6 років, а також водій. В результаті другої аварії неповнолітній на мопеді врізався в дерево, він знаходиться в лікарні.

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