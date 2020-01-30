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30 січня • оновлено в 16:18
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/ Розслідування

У Харкові трапилася перестрілка з вибухом: перші подробиці

5.9т
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У Шевченківському районі Харкова 30 січня раптово пролунали постріли і вибух. Очевидці стверджують, що з місця події виїхав білий автомобіль, у якому може перебувати потерпілий.

Надзвичайна подія трапилася біля будинку по вулиці Коваля. Про неї на лінію "102", приблизно о 13:30, надійшло повідомлення від харків'янки, передає пресслужба ГУНП у Харківській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За адресою виїхали керівництво райвідділу та обласної поліції, а також слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління.

Стрілянина у Харкові

Стрілянина у Харкові

Поліція оглядає місце події, де розкидані осколки від гранати та гільзи від вогнепальної зброї. Вживаються заходи для встановлення місцяперебування зазначеного автомобіля.

Також по місту і області введено поліцейську операцію "Сирена".

Стрілянина у Харкові

Стрілянина у Харкові

У Telegram-каналі "Харків 1654" опублікували ймовірне фото автомобілів, які оголошені в розшук.

Йдеться про Porsche Cayenne чорного кольору з номерним знаком АХ8670НМ, а також Volkswagen Passat B6 темного кольору (ймовірно, темно-синій) з номером АХ0120НК.

Стрілянина у Харкові

Стрілянина у Харкові

Telegram-канал "Харків 1654"

Згодом очевидці опублікували у мережі відео, на якому показані події до перестрілки у Харкові. Зокрема, на записі видно, як із білого Mercedes вийшли четверо чоловіків і попрямували до групи людей, які приїхали на темному позашляховику Porsche. Між ними почалася бійка.

Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові

Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові

YouTube/MetusMortis

Зазначимо, що в мережі почали поширювати інформацію, нібито постраждалим в перестрілці виявився боєць "Нацкорпусу" Сергій Величко.

Однак глава Харківського відділення цієї організації Костянтин Нємічев повідомив виданню NewsRoom, що у нього немає таких даних.

Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові

Бійка між імовірними учасниками стрілянини у Харкові

YouTube/MetusMortis

Стрілянина у Харкові

Стрілянина у Харкові

hk.npu.gov.ua

Стрілянина у Харкові

Стрілянина у Харкові

Telegram-канал "Харків 1654"

Стрілянина у Харкові

Стрілянина у Харкові

Telegram-канал "Харків 1654"

Перестрілка у Харкові

Перестрілка у Харкові

hk.npu.gov.ua

Стрілянина в Харкові

Стрілянина в Харкові

hk.npu.gov.ua

Перестрілка у Харкові

Перестрілка у Харкові

hk.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Харкові намагалися підірвати екскомандира розвідпідрозділу, "айдарівця" Григорія Сиваченка.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Кримінал
Місце
Україна Харків
Теги
Національна поліція України розслідування
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Себостьян Прейро 30.01.2020 14:42 Новости из сумашедшего дома
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Livesey David
Livesey David
Ни дня без перестрелки в Северном Габоне-Украине.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Livesey David, Ну да , уточнять страну , нужно , а то ведь в России не лучше )
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