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16 грудня • оновлено в 15:32
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У Харкові трапилася страшна ДТП на "зебрі": дві жертви

1.1т
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У Харкові легковий автомобіль Daewoo Lanos збив двох пішоходів на переході. Медикам не вдалося врятувати їм життя.

Аварія трапилася на вулиці Клочківській в ніч на 16 грудня, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУ Національної поліції Харківщини.

"Внаслідок ДТП на місці загинув 39-річний чоловік. Ще один 39-річний пішохід був госпіталізований, проте від отриманих травм помер у лікарні", – зазначили у відомстві.

У поліції уточнили, що під час візуального огляду водій легковика був тверезий, однак остаточну крапку поставить експертиза.

Daewoo збив двох людей на "зебрі"

Daewoo збив двох людей на "зебрі"

Обставини події встановлюються.

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Аварія трапилася на пішохідному переході

Аварія трапилася на пішохідному переході

Google. Maps

Аварія трапилася на пішохідному переході

Аварія трапилася на пішохідному переході

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці Київської області водій Mercedes збив пішохода, якого від удару розірвало на частини. З місця події водій зник.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Харків
Теги
авто ДТП кримінал Національна поліція України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Один из них был АТОшник.
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