У Харкові трапилася страшна ДТП на "зебрі": дві жертви

У Харкові легковий автомобіль Daewoo Lanos збив двох пішоходів на переході. Медикам не вдалося врятувати їм життя.

Аварія трапилася на вулиці Клочківській в ніч на 16 грудня, повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ГУ Національної поліції Харківщини.

"Внаслідок ДТП на місці загинув 39-річний чоловік. Ще один 39-річний пішохід був госпіталізований, проте від отриманих травм помер у лікарні", – зазначили у відомстві.

У поліції уточнили, що під час візуального огляду водій легковика був тверезий, однак остаточну крапку поставить експертиза.

Daewoo збив двох людей на "зебрі"

Обставини події встановлюються.

Аварія трапилася на пішохідному переході Google. Maps

Аварія трапилася на пішохідному переході Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці Київської області водій Mercedes збив пішохода, якого від удару розірвало на частини. З місця події водій зник.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!