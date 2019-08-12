У Харкові трапилася жорстка ДТП з поліцією: є постраждалі

Двоє співробітників патрульної поліції Харківської області потрапили до лікарні через травми, отримані в результаті ДТП. Її винуватцем був водій, який порушив правила руху.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції Харківщини, це сталося 11 серпня близько 22:40 на проспекті Науки в Шевченківському районі Харкова.

Встановлено, що під час чергування працівник патрульної поліції на службовому автомобілі Toyota Prius з включеними звуковими і проблисковими спецсигналами червоного і синього кольору переслідував автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався втекти з місця.

ДТП в Харкові Сайт Національної поліції

"Під час руху порушник здійснив різке гальмування і маневр вправо, в результаті чого сталося зіткнення його автомобіля з транспортним засобом патрульних і Daewoo Lanos, який рухався попереду нього в попутному напрямку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги були доправлені двоє пасажирів автомобіля Toyota Prius. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та після огляду лікарями були відпущені", – йдеться в повідомленні.

ДТП, в якому постраждали поліцейські Сайт Національної поліції

Що стосується водія автомобіля Opel Astra, то він від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився. Інформація про порушення зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Триває з'ясування всіх обставин події.

Авто порушника Сайт Національної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, ввечері 10 серпня в Дніпрі зіткнулися вантажівка і карета швидкої допомоги. Через сильний удар машину медиків перевернуло і відкинуло на узбіччя.

За інформацією поліції, ДТП за участю вантажівки і швидкої допомоги в Дніпрі сталося через те, що водій першого авто не пропустив медиків, які їхали з увімкненою сиреною.

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