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У Харкові сталася масова бійня з "Нацкорпусом" і ветеранами АТО: багато постраждалих

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У Харкові в п'ятницю, 7 червня, відбулися масові зіткнення на території торгового центру "Барабашово". У результаті постраждали мінімум вісім осіб.

Про це інформує прес-служба обласної поліції. Відомо, що серед травмованих – оператор місцевої служби теленовин "Вести" Вадим Макарюк (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Йому залили очі газом, розбили обличчя, розбили камеру. Зараз він у реанімації", – повідомила "Інтерфакс-Україна" журналіст "Вестей" Анна Черненко.

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Правоохоронці на місці інциденту

Правоохоронці на місці інциденту

Скрін відео

За даними поліції, о 19:20 до чергової частини надійшло повідомлення про те, що група невідомих у складі 50 осіб "зайшла на територію ринку, щоб вирішити суперечку майнового характеру з підприємцями".

"У результаті переговори перейшли в конфлікт", – написала прес-служба правоохоронців.

Керівництво ТРЦ повідомляло, що представники "Нацкорпуса" захопили магазин, винесли з нього речі та перекрили вхід. Підприємець, ветеран АТО, покликав на допомогу ветеранські організації і зав'язалася бійка.

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"Магазин захопили... Речі були просто виставлені. Коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів за допомогою Адміністрація ринку викликала поліцію. Представники "Нацкорпуса" не реагували на документи орендодавця і блокували вхід.

Пізніше, після прибуття чергової групи в спортивних костюмах від "Нацкорпуса", представники радикалів стали провокувати силовий конфлікт із ветеранами АТО, із застосуванням арматур, тупих і колючих предметів", – сказано в повідомленні прес-служби "Барабашово".

Місце інциденту

Місце інциденту

Місце інциденту

Місце інциденту

На місце зіткнень були відправлені посилені наряди батальйону особливого призначення і спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.

Пізніше два десятки людей перекрили рух транспорту в районі ТЦ і встановили намет. Поліцейські (10 працівників Московського відділу поліції і спецпідрозділу харківської поліції) зі свого боку, за станом на 8 червня, забезпечують охорону громадського порядку.

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Місце інциденту

Місце інциденту

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) КК.

Крім того, за заявою одного з постраждалих відкрито кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"Встановлено, що невідомі завдали тілесні ушкодження 36-річному оператору одного харківських телеканалів і заволоділи його відеокамерою. Каретою швидкої невідкладної допомоги він був доставлений у Харківську міську лікарню швидкої невідкладної допомоги імені Мещанінова. Наразі знаходиться в відділенні інтенсивної терапії", – сказано в повідомленні поліції.

Травмований оператор

Травмований оператор

Соцмережі

Травмований оператор

Травмований оператор

Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, у Києві під будівлею Конституційного суду 14 травня побилися симпатики партій "Свобода" і "Нацкорпус" з одного боку і "Блоку Петра Порошенка – Солідарність" з іншого.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаХарків
Теги
бійкаНаціональний корпусВетерани війни на Донбасібоєць АТОвидеофотографии
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Пью Вонючка
Пью Вонючка
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