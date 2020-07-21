У Харкові спіймали спільника луцького терориста Максима Плохого

Терорист Максим Плохой (Кривош), який утримував людей у центрі Луцька в автобусі, мав спільників в інших містах, зокрема Харкові.

Вони затримані, повідомив на брифінгу 21 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає НВ. За місцем обшуку в Харкові були вилучені боєприпаси.

"Його спільники затримані, один із них у Харкові, там знайдені патрони, вибухівка", – сказав Аваков.

Він назвав терориста "неврівноваженою особою", яка "придумала помсту світу". За словами міністра, спільники поділяли погляди Кривоша, раніше вони відбували покарання в місцях позбавлення волі.

"Це такий собі кримінальний світ, який довго сидів у в'язниці й намалював своє поняття справедливості та цінності людського життя", – сказав глава МВС.

Харківське видання NewsRoom повідомило, що пособнику луцького терориста, попередньо, 43 роки. Він харків'янин. Затримання проводили поліція та СБУ.

За попередньою версією, перед подіями в Луцьку Кривош відправив йому поштову посилку. З її допомогою силовикам і вдалося вийти на слід можливого спільника. Під час обшуку у нього вилучили гранати Ф-1 і РГД, пістолети ТТ із глушником та набої.

Знайдена у спільника в Харкові зброя. NewsRoom

Як писав OBOZREVATEL, близько 21:40 із захопленого терористом автобуса в Луцьку вийшли заручники. Спецназівці поклали на землю Кривоша і заламали йому руки. У зловмисника було вилучено вогнепальну зброю та гранати.

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх причетних до звільнення заручників.