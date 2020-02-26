У Харкові спалили машину відомого активіста. Фото

У Слобідському районі Харкова вночі в середу, 26 лютого згорів автомобіль Volkswagen Passat, що належав місцевому активісту В'ячеславу Ряднову.

Про це повідомили очевидці на сторінці "Солнцеликий Харьков" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Пресслужба ДСНС в Харківській області підтвердили інформацію про надзвичайну подію. За даними рятувальників, інформація про спалах на бульварі Жасминовому, 20 надійшла до них о 2:42, на місце НП виїхали два екіпажі пожежних.

У Харкові спалили авто активіста В'ячеслава Ряднова Facebook "Солнцеликий Харьков"

До моменту їх прибуття горіла задня частина авто, а сусідня машина була облита невідомою речовиною, але не спалахнула. О 02:50 працівники ДСНС зупинили поширення вогню, а о 03:37 повністю загасили його. За попередньою інформацією, причиною події став навмисний підпал.

Поруч із транспортним засобом поліцейські виявили пластикові пляшки з характерним запахом бензину.

У Харкові спалили авто активіста В'ячеслава Ряднова Facebook "Солнцеликий Харьков"

Як повідомив потерпілий, вночі він прокинувся від різкого світла і шуму. Підійшовши до вікна, побачив двох чоловіків у темному одязі, які обливали його автомобіль невідомою речовиною. Чоловік налякав останніх і вони побігли в невідомому напрямку.

У Харкові спалили авто активіста В'ячеслава Ряднова Нацполіція

Як уточнює NewsRoom, автомобіль належав Ряднову, який очолює громадську організацію "Ми – харків'яни". Раніше він також входив до складу правозахисної групи "Опора Слобожанщини". Більш того, організація POTON опублікувала відео, в якому пов'язує спалення машини Ряднова з розслідуванням справи проти скандального екскерівника лісгоспу на Харківщині Віктора Сиси.

У Харкові спалили авто активіста В'ячеслава Ряднова Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ніч на 30 січня у Львові підпалили авто журналістки Галини Терещук.

6 січня стало відомо про затримання підозрюваного в підпалі автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук. Ним виявився студент, громадянин Молдови.

Замовником підпалу виявився житель Львова, раніше судимий, відомий в кримінальному світі за контрабандними схемами та розкраданням палива зі Львівської залізниці.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся