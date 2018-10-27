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У Харкові спалахнув гуртожиток: постраждали 6 студентів. Фото і відео з місця НП

14.9тЧитати матеріал російською

Рано вранці 27 жовтня у дев'ятиповерховому гуртожитку Харківського національного університету радіоелектроніки спалахнула пожежа.

У результаті постраждали шість студентів. Через сильне задимлення довелося терміново евакуювати мешканців верхніх поверхів, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

З діагнозом незначне отруєння чадним газом постраждалі були доставлені у відділення токсикології 2-ї міської лікарні для обстеження.

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Як з'ясувалося, у кімнаті на 5-му поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку горіли домашні речі та холодильник. Площа пожежі склала близько 10 кв. м. Студенти намагалися самотужки загасити вогонь, ще до прибуття рятувальних підрозділів.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

У Харкові спалахнув гуртожиток: постраждали 6 студентів. Фото і відео з місця НП
У Харкові спалахнув гуртожиток: постраждали 6 студентів. Фото і відео з місця НП
У Харкові спалахнув гуртожиток: постраждали 6 студентів. Фото і відео з місця НП
У Харкові спалахнув гуртожиток: постраждали 6 студентів. Фото і відео з місця НП

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на вулиці Жилянській сталася пожежа у приміщенні електротехнічного заводу "Транссигнал", в якому може знаходиться новий телеканал позафракційного нардепа Євгена Мураєва.

Місце
УкраїнаХарків
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