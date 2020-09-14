У Харкові "швидка" з вагітною потрапила в лобову ДТП: авто загорілося. Фото і відео

Карина Бондаренко Розслідування 06:06, 14.09.2020 Оновлено: 06:21, 14.09.2020

У ніч на 14 вересня в Харкові на вулиці Тюрінскій трапилася аварія за участю машини швидкої допомоги і автомобіля KIA.

Легковик вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з "швидкою", яка везла вагітну жінку до лікарні, повідомляє "Харків 1654" в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після лобового зіткнення KIA загорілася. На місце ДТП прибули надзвичайники і загасили пожежу.

Бригаду медиків і пацієнтку госпіталізували в обласну лікарню. Водій і пасажир легковика отримали ушкодження легкого ступеня тяжкості.

Причина зіткнення не уточнюється.

ДТП в Харкові зі "швидкою".
"Харків 1654" в Telegram
Легковик вилетів на зустрічну смугу.
"Харків +1654" в Telegram
Після зіткнення KIA загорілася.
"Харків 1654" в Telegram
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Хрещатику в Києві Honda збила жінку, яка перебігала дорогу. Подія потрапило на відео.

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