У Харкові "швидка" з вагітною потрапила в лобову ДТП: авто загорілося. Фото і відео
У ніч на 14 вересня в Харкові на вулиці Тюрінскій трапилася аварія за участю машини швидкої допомоги і автомобіля KIA.
Легковик вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з "швидкою", яка везла вагітну жінку до лікарні, повідомляє "Харків 1654" в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Після лобового зіткнення KIA загорілася. На місце ДТП прибули надзвичайники і загасили пожежу.
Бригаду медиків і пацієнтку госпіталізували в обласну лікарню. Водій і пасажир легковика отримали ушкодження легкого ступеня тяжкості.
Причина зіткнення не уточнюється.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Хрещатику в Києві Honda збила жінку, яка перебігала дорогу. Подія потрапило на відео.