У Харкові п'яний водій розтрощив Porsche об бетонну клумбу. Фото і відео

У центрі Харкова водій Porsche Cayenne буквально вилетів на бетонний паркан із клумбою, розгромивши його та авто. За словами очевидців, чоловік за кермом був дуже п'яний.

ДТП трапилася в ніч на 3 вересня на проспекті Незалежності, 8, повідомили в місцевому Telegram-каналі "Х Салотовка" (щоб подивитися фото і відео, докрольте новину до кінця).

Зазначається, що водій не впорався з керуванням і врізався в кам'яну огорожу, розташовану біля входу в готель "Харків". Після він зняв номери з авто і втік на лавку недалеко від місця інциденту.

Водій Porsche Cayenne вилетів на бетонний паркан із клумбою в центрі Харкова

Очевидці кажуть, що крім п’яного керманича в автомобілі були ще й пасажири. Попередньо, в аварії ніхто не постраждав, деталі події встановлює поліція.

У результаті ДТП було розгромлено бетонний паркан та іномарку

"Водій був п'яний і на повній швидкості влетів в огорожу... Троє хлопців, швидко зняли номери і намагалися втекти, але начебто їх затримали", – йдеться в повідомленні харківського пабліка.

За словами очевидців, винуватець ДТП був п’яним

Також очевидці додають, що на місці ДТП правоохоронці зупинили автомобіль, який проїхав камінням, розкиданим на дорозі після аварії. За його кермом нібито теж був п'яний водій.

Попередньо, в аварії в центрі Харкова ніхто не постраждав

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові вранці 11 серпня трапилася серйозна аварія за участю автомобіля Lanos і швидкої. Водій легковика отримав переломи і численні забої.