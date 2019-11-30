Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

У Харкові прогримів потужний вибух: багато жертв. Фото

37.7т
Читати матеріал російською

У суботу, 30 листопада, в Харкові прогримів потужний вибух, в результаті якого загинули три людини.

Як повідомляє ГУ НПУ в області, вибух стався в гаражному кооперативі по вулиці Зеленодольського. Жертвами виявилися три харків'янина 36, 24 і 21 років.

Попередньо встановлено, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання автомобіля. Сталася пожежа гаражу, де стояв "ВАЗ 2108". В результаті спалаху вибухнув газовий балон і обрушилися бетонні перекриття. Після локалізації пожежі рятувальники під завалами виявили три обгорілі тіла.

Новини
Авто спалили дощенту: розкриті нові деталі вибуху в Харкові

Поліція внесла дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада в Харкові вибухнула машина, в якій знаходився чоловік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Харків
Теги
вибух поліція
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
106
7
Смішно
4
Цікаво
105
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Да в этом "гаражном кооперативе " давно хволонтёры всякие собирались и трахались мжду собой! Их постоянно на районе пысдили, видимо мало! Правосеки в 2014-м тоже мало огребли.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Великий Кормчий, мычи, бык, мычи.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять от гранаты прикуривали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Kuksov Micha, это на росее так заведено. Тут не паРРаша, животное. Тут водки нет. Тут скота, типа тебя, также нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Червоний Данило
Червоний Данило
гореть в аду всем установщикам ГБО!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Николаев Олег
Николаев Олег
Червоний Данило, ГБО - это Грабь Бухай Отдыхай
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги