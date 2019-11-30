У Харкові прогримів потужний вибух: багато жертв. Фото

У суботу, 30 листопада, в Харкові прогримів потужний вибух, в результаті якого загинули три людини.

Як повідомляє ГУ НПУ в області, вибух стався в гаражному кооперативі по вулиці Зеленодольського. Жертвами виявилися три харків'янина 36, 24 і 21 років.

Попередньо встановлено, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання автомобіля. Сталася пожежа гаражу, де стояв "ВАЗ 2108". В результаті спалаху вибухнув газовий балон і обрушилися бетонні перекриття. Після локалізації пожежі рятувальники під завалами виявили три обгорілі тіла.

Поліція внесла дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Вибух в Харкові

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада в Харкові вибухнула машина, в якій знаходився чоловік.

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