Кинули прикутим до стовпа: в Харкові знайшли зниклого два роки тому експодатківця

У Харкові в четвер, 10 жовтня, поліція виявила чоловіка, прикутого наручниками до опори моста.

Як інформує прес-служба правоохоронців, близько 7:30 до поліції надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Залютинській кличе на допомогу людина.

"На місці події поліцейські виявили 42-річного громадянина. Він розповів, що в 2017 році його викрали невідомі й утримували весь цей час у різних будівлях. 10 жовтня зловмисники прикували чоловіка до опори та зникли", – сказано в повідомленні.

При цьому, за даними NewsRoom, йдеться про колишнього співробітника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС у Києві.

У поліції про це не повідомляли, проте уточнили, що потерпілий із 2017 року перебував у розшуку як підозрюваний за ст. 296 (хуліганство) і ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) КК України.

За фактом події слідчим Холодногірського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Прес-служба додала, що працівники поліції приймають комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Ілюстрація Факти

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові затримали ґвалтівника, жертвами якого стали п'ять жінок у віці від 16 до 22 років.

Поліція встановила, що він вистежував дівчат, які пізно поверталися додому, переслідував їх до під'їзду будинку, заходив разом із ними в ліфт і блокував його рух.

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