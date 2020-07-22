У Харкові повідомили про захоплення заручників: подробиці фейкової НП

У Харкові в поліцію надійшло повідомлення про нібито захоплення заручників у будинку по вулиці Бондаренківська, 22.

За вказаною адресою виїхали керівництво Київського райвідділу поліції та слідчо-оперативна група. Про це повідомила поліція Харкова на сторінці у Facebook, додавши згодом, що інформація виявилася фейком.

"На Бондаренківській, 22 якийсь неадекват зі зброєю захопив будівлю і ніби як взяв людей в заручники. Загрожує все підірвати", – заявили зі свого боку місцеві Telegram-канали.

Повідомлення поліції (Facebook Поліція Харківської області)

Пізніше у мережі з'явилися дані, що чоловіком, який "захопив" будинок, виявився "просто божевільний" без зброї – "він зайшов у порожню будівлю і вирішив її захопити".

Місце фейкової НП (Скриншот карти)

Відповідну інформацію про захоплення, заручників і вибухи також спростували правоохоронці.

Будинок за адресою Бондаренківська, 22 у Харкові (Скриншот карти)

"Харківська поліція перевірила повідомлення про захоплення заручників. За словами начальника Київського відділу поліції Сергія Пономарьова, який перебуває за адресою, вказаною у повідомленні, інформація не відповідає дійсності. Звертаємося до усіх громадян з проханням уважно ставитися до інформації, яку поширюєте", – підкреслили в поліції Харкова.

Спростування поліцією захоплення заручників у Харкові (Facebook Поліція Харківської області)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Луцька 21 липня Максим Поганий (справжнє ім'я Максим Кривошей) взяв у заручники пасажирів автобуса Берестечко – Красилівка і погрожував підірвати його.