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16 січня • оновлено в 23:25
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У Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора похоронного бюро: фото і відео

3.9т
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У четвер, 16 січня, в Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора одного з похоронних бюро.

Чоловік був поранений в живіт і помер на місці до приїзду "швидкої". Про це повідомляє місцеве видання SQ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Подія трапилася на вулиці Танкопія. За словами очевидців, в людину стріляли з пістолета з глушником. Вбивця зробив 5-6 пострілів.

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У Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора похоронного бюро: фото і відео

057.ua

"Чоловікові було 48 років. Він підходив до під'їзду і в нього вистрілив невідомий. Також були дірки від куль на машині, яка стояла поруч", – повідомляє 057.ua.

Сусіди загиблого розповіли, що чоловік ні з ким не конфліктував. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

На місці події працюють правоохоронці.

У Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора похоронного бюро: фото і відео

057.ua

У Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора похоронного бюро: фото і відео

057.ua

У Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора похоронного бюро: фото і відео

057.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Харків
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Andria Viktor
Andria Viktor
Похороны будут знатные,но земля всех уровняет,что бомжа,что президента.Это самый лучший уравнитель мира.
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