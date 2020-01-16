У Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора похоронного бюро: фото і відео

У четвер, 16 січня, в Харкові посеред вулиці кілер застрелив директора одного з похоронних бюро.

Чоловік був поранений в живіт і помер на місці до приїзду "швидкої". Про це повідомляє місцеве видання SQ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Подія трапилася на вулиці Танкопія. За словами очевидців, в людину стріляли з пістолета з глушником. Вбивця зробив 5-6 пострілів.

057.ua

"Чоловікові було 48 років. Він підходив до під'їзду і в нього вистрілив невідомий. Також були дірки від куль на машині, яка стояла поруч", – повідомляє 057.ua.

Сусіди загиблого розповіли, що чоловік ні з ким не конфліктував. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

На місці події працюють правоохоронці.

057.ua

057.ua

057.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!