У Харкові поліцейський влаштував стрілянину у метро: що відомо

У вівторок, 12 листопада, у Харкові поліцейський влаштував стрілянину на станції метро "Наукова".

Інцидент трапився близько 3:50, тому на станції нікого не було. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області.

Відомо, що стрілянину розпочав 22-річний капрал поліції, який був працівником відділення у метро. Спецпідрозділ патрульної поліції "ТОР" роззброїв стрільця, постраждалих не було.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. За даним фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію поінформовано територіальне управління ДБР у Полтаві.

За даними очевидців поліцейський "був під чимось", і тому влаштував стрілянину, повідомляє телеграм-канал "Типовий Харків".

Зазначимо, що станція метро не працювала з 5:30 до 7-ї години ранку через слідчі дії поліції.

Затриманий поліцейський "Типовий Харків"

Сліди від пострілів "Типовий Харків"

Сліди від пострілів "Типовий Харків"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у метро Харкова чоловік у стані алкогольного сп'яніння з ножем напав на поліцейського.

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