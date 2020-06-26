У Харкові підполковник поліції тікав від копів, викидаючи гроші з машини: справу передали в суд

Підозрюваного, який намагався втекти, наздогнали і затримали в сквері

У Харкові судитимуть поліцейського, який після отримання хабара викинув гроші і намагався втекти.

Харківська прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції, підозрюваного в отриманні 1,5 тисячі доларів хабара.

Про це повідомляє сайт прокуратури Харківської області. Зловмисника звинуватили за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням).

В ході розслідування встановили, що 20 січня приватний підприємець передав поліцейському 1500 доларів США, щоб той "закрив очі" на самовільне захоплення земельної ділянки і зведення незаконної прибудови для розширення площі кафе.

За даними прокуратури, події відбувалися біля магазину на площі Конституції.

"Отримавши хабар в салоні свого авто, підполковник намагався покинути місце події, але був заблокований оперативними співробітниками, він заїхав на тротуар і повз пішоходів поїхав до центрального входу Харківської міської ради", – сказано в повідомленні.

Переслідування тривало на проїжджій частині. Намагаючись позбутися грошей, поліцейський на ходу викинув їх у вікно.

Під час погоні авто зловмисника зіткнулося з поліцейською машиною і було заблоковано. Однак підозрюваний вибіг на вулицю, не дивлячись на те, що в салоні сиділа його 8-річна дитина, і побіг по площі Павлівській. У сквері його наздогнали і затримали.

Викинуті гроші зібрали очевидці події і передали правоохоронцям.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України затримали за вимагання та отримання хабара.