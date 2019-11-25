У Харкові підірвали машину з бізнесменом. Перші фото з місця НП

У Харкові вранці в понеділок, 25 листопада, вибухнула машина Nissan Qashqai, в якій перебувала людина. НП трапилася на парковці одного з будинків по вулиці Лермонтовська, 6.
В результаті вибуху також постраждали машини, які стояли поруч. На місце події прибули працівники ДСНС, а також вибухотехніки Нацполіції.
Пристрій спрацював, тільки-но водій сів за кермо. Як стало відомо, автомобіль належав одному з харківських бізнесменів.
"Спрацював вибуховий пристрій, який було підкладено біля машини на асфальті. Жертв немає", – прокоментував глава облуправління Нацполіції Валерій Сокуренко виданню "Місто Х".
У мережі з'явилося перше відео з місця НП. Від вибухової хвилі в найближчому будинку повилітали вікна. Там живуть високі чини прокуратури, поліції та судді.
У Харкові підірвали машину з людиною всередині
Фото: Типове ХТЗ
У Харкові підірвали машину з людиною всередині
Фото: Типове ХТЗ
У Харкові підірвали машину з людиною всередині
Фото: Типове ХТЗ
У Харкові підірвали машину з людиною всередині
Фото: Типове ХТЗ
У Харкові підірвали машину з людиною всередині
Фото: Типове ХТЗ
У Харкові підірвали машину з людиною всередині
Фото: Типове ХТЗ
У Харкові підірвали машину з людиною всередині
Фото: Типове ХТЗ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві підірвали авто бізнесмена. НП потрапила на відео.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!