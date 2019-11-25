У Харкові підірвали машину з бізнесменом. Перші фото з місця НП

У Харкові вранці в понеділок, 25 листопада, вибухнула машина Nissan Qashqai, в якій перебувала людина. НП трапилася на парковці одного з будинків по вулиці Лермонтовська, 6.

В результаті вибуху також постраждали машини, які стояли поруч. На місце події прибули працівники ДСНС, а також вибухотехніки Нацполіції.

Пристрій спрацював, тільки-но водій сів за кермо. Як стало відомо, автомобіль належав одному з харківських бізнесменів.

"Спрацював вибуховий пристрій, який було підкладено біля машини на асфальті. Жертв немає", – прокоментував глава облуправління Нацполіції Валерій Сокуренко виданню "Місто Х".

У мережі з'явилося перше відео з місця НП. Від вибухової хвилі в найближчому будинку повилітали вікна. Там живуть високі чини прокуратури, поліції та судді.

У Харкові підірвали машину з людиною всередині Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині Фото: Типове ХТЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві підірвали авто бізнесмена. НП потрапила на відео.

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