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25 листопада • оновлено в 11:48
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У Харкові підірвали машину з бізнесменом. Перші фото з місця НП

7.6т
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У Харкові вранці в понеділок, 25 листопада, вибухнула машина Nissan Qashqai, в якій перебувала людина. НП трапилася на парковці одного з будинків по вулиці Лермонтовська, 6.

В результаті вибуху також постраждали машини, які стояли поруч. На місце події прибули працівники ДСНС, а також вибухотехніки Нацполіції.

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Пристрій спрацював, тільки-но водій сів за кермо. Як стало відомо, автомобіль належав одному з харківських бізнесменів.

"Спрацював вибуховий пристрій, який було підкладено біля машини на асфальті. Жертв немає", – прокоментував глава облуправління Нацполіції Валерій Сокуренко виданню "Місто Х".

У мережі з'явилося перше відео з місця НП. Від вибухової хвилі в найближчому будинку повилітали вікна. Там живуть високі чини прокуратури, поліції та судді.

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

Фото: Типове ХТЗ

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

У Харкові підірвали машину з людиною всередині

Фото: Типове ХТЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві підірвали авто бізнесмена. НП потрапила на відео.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Харків
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Хо Хол
Хо Хол
обычная европейская страна. ничего особого
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это усрагабона детка,территория хаоса и беспредела.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
судя по номеру - за дело...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Zhikharev Dmitry, Не соблюдал диету в день Голодомора.
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