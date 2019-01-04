У Харкові перерізали горло двом студенткам: спливли скандальні дані про ймовірного вбивцю

Головний підозрюваний у вбивстві іноземних студенток, тіла яких виявили 3 січня у Харкові, залишив територію України.

Чоловік має громадянство Туреччини, як і дівчата, повідомили УНН у поліції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Чоловік 1998 року народження, громадянин Туреччини, 2 січня вилетів з України до Туреччини", — розповіли правоохоронці.

Уточнюється, що основним підозрюваним у справі проходить не власник квартири, ім'я якого називалося раніше, а інший знайомий вбитих студенток.

Місце події Харків City

Місце події Харків City

Місце події Харків City

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