У Харкові перерізали горло двом студенткам: спливли скандальні дані про ймовірного вбивцю

Головний підозрюваний у вбивстві іноземних студенток, тіла яких виявили 3 січня у Харкові, залишив територію України.
Чоловік має громадянство Туреччини, як і дівчата, повідомили УНН у поліції (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"Чоловік 1998 року народження, громадянин Туреччини, 2 січня вилетів з України до Туреччини", — розповіли правоохоронці.
Уточнюється, що основним підозрюваним у справі проходить не власник квартири, ім'я якого називалося раніше, а інший знайомий вбитих студенток.
Місце події
Харків City
Місце події
Харків City
Місце події
Харків City
Як повідомляв OBOZREVATEL:
до поліції звернувся 19-річний студент і повідомив, що з 31 грудня не може зв'язатися зі своїми однокурсницями. 3 січня правоохоронці виявили трупи дівчат із перерізаним горлом у квартирі на вул. Валентинівській;
місцеві ЗМІ опублікували фото ймовірного злочинця, проте в поліції не підтвердили і не спростували його причетність до вбивства студенток;
журналісти з'ясували, що до Нового року померла власниця квартири, яку знімали студентки, а її онук зник.